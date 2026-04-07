Паводковые рекорды последних 14 лет побиты в Арзамасе

Уровень воды в реке Теше достиг отметки 119, превысив показатели 2012 и 2024 годов, службы работают в усиленном режиме.

В Арзамасе и соседних поселениях фиксируют аномальный подъем воды. Как сообщил глава городского округа Александр Щёлоков в своём Telegram-канале, паводок этого года уже побил рекорды 2012 и 2024 годов. В зону подтопления попали Чернуха, Пошатово, Выездное, Кирилловка и другие населенные пункты, а в самом городе проблемными точками стали улицы Октябрьская, Симбирская, Лермонтова и Пушкина.

Специалисты службы городского хозяйства и сотрудники ГОиЧС работают по заявкам жителей, используя пожарные машины и мощные помпы. По словам мэра, сейчас приоритетными задачами являются обеспечение мобильности населения и сохранность жилых домов. Ситуацию осложняют активное таяние снега в лесах и непрекращающиеся дожди, однако вторая волна паводка пока проходит без критических инцидентов.

Региональные службы также продолжают мониторинг во всех районах области. О том, какие еще дороги и мосты затопило в Нижегородской области в 2026 году и где ситуация остается наиболее сложной, читайте в нашем специальном материале.