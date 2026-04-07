Паводковые рекорды последних 14 лет побиты в Арзамасе

В Арзамасе и соседних поселениях фиксируют аномальный подъем воды. Как сообщил глава городского округа Александр Щёлоков в своём Telegram-канале, паводок этого года уже побил рекорды 2012 и 2024 годов. В зону подтопления попали Чернуха, Пошатово, Выездное, Кирилловка и другие населенные пункты, а в самом городе проблемными точками стали улицы Октябрьская, Симбирская, Лермонтова и Пушкина.