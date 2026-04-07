В нижнем белье у жителя Альметьевска при обыске нашли 62 свертка с синтетикой

Как сообщили в МВД по РТ, 38-летнего мужчину задержали в Бугульме. Свертки были обнаружены во время досмотра и отправлены на экспертизу. Экспертиза определила, что в них находился метилэфедрон, общей массой порядка 130 граммов. Квартиру мужчины в Альметьевске также обыскали и нашли электронные весы, упаковочные материалы и средства индивидуальной защиты, которые использовались для фасовки наркотиков.