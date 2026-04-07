Новосибирский водитель получил 1 год колонии за наезд на пенсионерку

В Новосибирске суд вынес приговор водителю, который сбил пешехода во дворе жилого дома. Дорожный инцидент произошел 3 декабря 2024 года на улице Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Новосибирска.
Мужчина управлял технически исправным автомобилем «Хаммер Н2» и двигался задним ходом по дворовой территории. Там он нарушил правила дорожного движения и наехал на женщину 1949 года рождения. От удара потерпевшая получила тяжелые травмы.
В суде водитель полностью признал свою вину и подтвердил все обстоятельства произошедшего. Судья учел смягчающие обстоятельства: признание вины, раскаяние, то, что человек привлекается впервые, помощь в расследовании, извинения перед потерпевшей, а также добровольную выплату компенсации за моральный и материальный ущерб. В итоге нарушителя приговорили к одному году ограничения свободы и дополнительно на полтора года лишили права управлять любым транспортом.