В Красноярске лодка с рыбаком врезалась в опору моста «777»

В Красноярске лодка столкнулась с опорой моста «777», перевернулась и пошла ко дну.

Источник: Комсомольская правда

Днем 7 апреля в Красноярске лодка с рыбаком врезалась в опору моста «777», перевернулась и пошла ко дну. На помощь пострадавшему отправились краевые спасатели.

К счастью, 73-летний мужчина был в спасательном жилете. Благодаря ему, горожанин смог держаться на воде, пока его не заметили очевидцы и не позвонили по номеру 112.

Прибывшие на место специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда, действуя совместно с другими рыбаками, вытащили мужчину из Енисея. После этого пострадавшего передали врачам.

Прибывшие на место специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда, действуя совместно с другими рыбаками, вытащили мужчину из Енисея. После этого пострадавшего передали врачам.