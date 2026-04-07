Днем 7 апреля в Красноярске лодка с рыбаком врезалась в опору моста «777», перевернулась и пошла ко дну. На помощь пострадавшему отправились краевые спасатели.
К счастью, 73-летний мужчина был в спасательном жилете. Благодаря ему, горожанин смог держаться на воде, пока его не заметили очевидцы и не позвонили по номеру 112.
Прибывшие на место специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда, действуя совместно с другими рыбаками, вытащили мужчину из Енисея. После этого пострадавшего передали врачам.
Тем временем в хирурги из Челябинска, как пишут «Хорошие новости Челябинской области», успешно провели бариатрическую операцию бывшему кикбоксеру, чей вес достиг критической отметки в 240 килограммов.