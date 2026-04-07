В Зиминском районе у 20-летнего парня изъяли арсенал оружия

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что суд по делу русского Робинзона Михаила Пичугина подходит к концу. Мужчине, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море и «похоронил» на борту резиновой лодки брата и племянника, грозит до семи лет лишения свободы.