В Зиминском районе у 20-летнего парня изъяли арсенал оружия

В Зиминском районе полицейские провели профилактический рейд и проверили 20-летнего жителя села Покровка. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, их внимание привлек автомобиль «УАЗ-469», который стоял во дворе.
— В машине нашли предмет, похожий на гранату. Экспертиза показала, что она является учебной имитационной. При обыске в гараже оперативники обнаружили три гладкоствольных ружья ИЖ-20, четыре обрезных ружья без номеров и 100 патронов разного калибра, — рассказывают в пресс-службе ведомства.
Сам молодой человек и его мать, с которой он живет, владельцами оружия не являются. Сейчас полиция проводит проверку. В это время арсенал изъяли.
