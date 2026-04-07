Песков отметил, что ВСУ не первый раз атакуют объекты КТК

«Удары имели место, это очевидно, и главным первоисточником являются наши военные, которые сделали соответствующее заявление. Мы знаем с вами, что это не первый раз, когда киевский режим наносит удары по инфраструктуре КТК, этот важный международный трубопровод уже страдал неоднократно», — подчеркнул Песков.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 апреля Киев для дестабилизации мирового рынка углеводородов атаковал БПЛА объекты КТК для нанесения максимального ущерба ее крупнейшим акционерам — компаниям из США и Казахстана.