Расследование убийства супружеской пары в Таганроге взяла на контроль прокуратура

Ход расследования убийства супружеской пары в Ростовской области взяла на контроль прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
— Контролируется ход расследования уголовного дела, возбужденного в связи с обнаружением тел супругов в Таганроге. Следствие ведется в рамках статьи «Убийство» (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
По данным следствия, 6 апреля 2026 года в частном доме были обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. Подозреваемый скрылся в неизвестном направлении, объявлен розыск.
