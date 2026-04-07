19-летний пособник мошенников лишил двух пенсионеров более 1,5 миллиона рублей

В Павловском районе перед судом предстанет 19-летний пособник телефонных аферистов, который за один день лишил двух пенсионеров более 1,5 миллиона рублей. По решению районного суда молодой человек заключен под стражу на два месяца. Ему вменяется мошенничество в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Первой жертвой злоумышленников стал 79-летний житель Павловского района. Сначала мужчине позвонил якобы представитель компании «Ростелеком», а следом — лжесотрудники ФСБ. Используя психологическое давление и пугая потерей сбережений, аферисты убедили пенсионера обналичить все свои накопления. В итоге потерпевший встретился с 19-летним курьером прямо у своего дома на улице Лесной, где передал ему 460 тысяч рублей.
Однако на этом «рабочий день» задержанного не закончился. В тот же день он направился к другой пожилой женщине, у которой по аналогичной схеме забрал еще более внушительную сумму — 1 075 317 рублей. С добычей в полтора миллиона курьер выехал в Москву, где, по материалам дела, передал деньги двум координаторам. Теперь юноше грозит до 6 лет колонии.