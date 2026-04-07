Инспекторы ДПС помогли роженице, застрявшей в пробке на КАД в Петербурге

Инспекторы ДПС помогли беременной женщине попасть в роддом, миновав пробку на КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
К полицейским обратился взволнованный водитель «Лады Гранты». Мужчина рассказал, что у его 25-летней жены, которая сидела на переднем пассажирском сиденье, начались схватки. Семья застряла в пробке.
— Инспекторы Иван Попов и Вячеслав Губкин оценили обстановку и решили сопроводить машину до ближайшего роддома. Они включили проблесковые маячки и сирену, проложили безопасный коридор в плотном потоке и довезли роженицу прямо до порога медучреждения, — рассказали в полиции.
Будущий отец признался, что растерялся и боялся не успеть. Он подал сигнал экипажу, не зная, остановятся ли полицейские. Но инспекторы среагировали быстро. Благодаря им семья успела вовремя. Вскоре на свет появился здоровый мальчик. Родители назвали его Мирослав. В день выписки из роддома те же инспекторы приехали поздравить семью. Они вручили матери цветы и памятный подарок от Госавтоинспекции.