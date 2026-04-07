СКР проверяет информацию об избиении школьника в полиции Каменска-Уральского

Следственный комитет проводит проверку из-за сообщений о возможном применении физической силы по отношению к 15-летнему подростку в ОП № 23 Каменска-Уральского. Там школьника могли избить, как и позже в отделе по делам несовершеннолетних. Об этом сообщает портал KU66.RU.
Инцидент мог произойти в марте этого года, когда, по сообщению, подростка повалили на пол в одном из кабинетов и избили. Позже физическое насилие по отношению к несовершеннолетнему применили в другом подразделении полиции.
После этого в КРС поступило заявление и была начата проверка с подачи Главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В свердловском Главке МВД заявили, что в ходе проверки будут выявлены все обстоятельства произошедшего.
— Если информация подтвердится, будут приняты меры в соответствии с законом, — заявил официальный представитель Глава полковник Валерий Горелых, добавив, что подобные обращения требуют тщательной проверки.