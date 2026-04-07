Пожарные помогли медикам добраться на ферму под Аргаяшом к роженице с младенцем

В Аргаяшском округе спасли женщину и ее новорожденного малыша. Медики не могли до нее добраться, и на помощь пришли сотрудники МЧС, сообщает пресс-служба Минздрава.
История произошла ночью на одной из ферм близ деревни Малая Ультракова. Диспетчеру позвонила соседка роженицы, но точный адрес не назвала.
Когда карета скорой съехала с трассы, ее уже встречали местные жители. Водитель Игорь Смирнов осмотрел дорогу и понял: проехать невозможно. Путь оказался размыт, покрыт тонким слоем льда, под которым текла река шириной больше пяти метров. Автомобиль бы просто застрял.
Фельдшеры Антон Карачурин и Игорь Букин передали обстановку диспетчеру, тот — вызвал МЧС.
«С медицинскими сумками и укладками пожарные доставили нас до домика, где родился малыш. В доме не было света, поэтому осматривать маму с ребенком пришлось с помощью фонарика», — рассказал фельдшер Антон Карачурин.
После осмотра фельдшеры вместе с пожарными Вильданом Батыршиным и Фанилем Ильмурзиным перенесли маму и новорожденного на носилках в кабину автоцистерны «Урал». На трассе их уже ждала карета скорой, которая доставила семью в Аргаяшскую районную больницу. Там встречали реаниматолог, акушер-гинеколог и врач приемного отделения.
Сейчас мама и малыш здоровы, с ними все в порядке. Женщина приехала в Аргаяшский округ из другого региона и встала на учет по беременности на позднем сроке.
Напомним, в Челябинской области открыли 11 женских консультаций и кабинетов в 2025 году в сельских местностях, поселках городского типа и малых городах.