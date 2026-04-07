Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

СК устанавливают обстоятельства гибели.

Пожар в частном доме в Суксунском округе унёс жизни двоих человек, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.

В селе Ключи Суксунского муниципального округа после тушения пожара в частном доме обнаружены тела мужчины 1965 года рождения и женщины 1972 года рождения, сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём при курении. Следователи проводят проверку, осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.

Региональное следственное управление напоминает жителям о правилах безопасности: не курите в постели, следите за исправностью электропроводки и нагревательных приборов, не оставляйте детей без присмотра.

При пожаре звоните по телефону 112.