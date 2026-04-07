В Пермском крае при пожаре в частном доме погибли мужчина и женщина

Пожар в частном доме в Суксунском округе унёс жизни двоих человек, сообщили в СУ СК РФ по Пермскому краю.
В селе Ключи Суксунского муниципального округа после тушения пожара в частном доме обнаружены тела мужчины 1965 года рождения и женщины 1972 года рождения, сообщили в СУ СК России по Пермскому краю.
По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём при курении. Следователи проводят проверку, осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы.
Региональное следственное управление напоминает жителям о правилах безопасности: не курите в постели, следите за исправностью электропроводки и нагревательных приборов, не оставляйте детей без присмотра.
При пожаре звоните по телефону 112.