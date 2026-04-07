Поддержка многодетных семей — стратегический приоритет в работе правительства Хабаровского края

Благодаря поддержке губернатора Дмитрия Демешина в 2025 году более 1000 многодетных семей в Хабаровском крае получили выплаты на погашение ипотеки. Это одна из мер, реализуемых в регионе.
Сегодня, во Всероссийский день беременных, напомним и о других мерах поддержки, которые действуют в Хабаровском крае.
➖1 млн рублей семьям при рождении третьего или последующих детей на погашение ипотеки;
➖заключение социального контракта. Это субсидия от государства для малоимущих семей на открытие бизнеса, обучение или развитие личного хозяйства;
➖региональный материнский капитал, который предоставляется при рождении второго ребенка;
➖краевой материнский капитал при рождении третьего и каждого последующего ребенка. Сейчас это 373 844 ₽, но сумма увеличивается на 57 тыс. рублей с рождением четвертого и каждого последующего ребенка;
➖единовременная выплата при рождении первенца. Выплачивается один раз в двукратном размере величины прожиточного минимума для детей;
➖комплект «Подарок новорожденному». Выдается при выписке из родильного дома. Право на него имеют женщины независимо от материального положения;
➖краевая единовременная выплата студенткам при рождении. Выплачивается в размере 100 тысяч рублей молодым мамам в возрасте от 18 до 23 лет, которые обучаются очно в вузах или колледжах региона.
Помощь для многодетных семей является важной задачей президентского нацпроекта «Семья».
«Как подчеркивает Президент Владимир Владимирович Путин, семья, где растут трое и больше детей, должна стать нормой, естественным образом жизни в нашей стране. Рождение здоровых детей, увеличение числа многодетных семей — это наша общая цель!» — подчеркнул Дмитрий Демешин.