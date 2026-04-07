Муж и жена найдены убитыми в своем доме в Таганроге

В Таганроге в частном домовладении обнаружены тела супругов с признаками насильственной смерти. По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух лиц.
Трагедия произошла 6 апреля 2026 года, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. После совершения преступления злоумышленник скрылся с места происшествия. Проводятся оперативно-поисковые мероприятия.
Следователи и криминалисты регионального управления Следственного комитета уже провели осмотр места происшествия и тел погибших. Обстоятельства двойного убийства устанавливаются, говорится в сообщении ведомства на канале в MAX.