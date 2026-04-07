Выпускники из Добрянки шокированы убийством учителя Олеси Багуты

Убийство учительницы Олеси Багуты шокировало многих жителей Добрянки: как рассказала «РГ» ее выпускница Анастасия Залесных, педагог могла найти общий язык с любым учеником и редко ругалась на подопечных.
«Олеся Петровна была прекрасным учителем, добрым и отзывчивым человеком, — сказала нам Анастасия Залесных. — Вела русский язык и литературу, на занятиях слабину не давала, но и уроки у нее всегда были интересными и насыщенными. Она была моим классным руководителем, всегда улыбалась и редко ругалась».
Учительница, по словам выпускницы, имела опыт работы с закрытыми детьми и всегда находила к ним подход.
«Произошедшее в городе — нонсенс, ученики всегда уважали учителей, ранее ничего подобного никогда не случалось», — добавила наша собеседница.
Ранее коллеги Олеси Багуты рассказывали, что никогда не слышали резких слов от нее, при этом педагог всегда заботилась об учениках своего класса, лучших выдвигала на предметные олимпиады.
О девятикласснике, смертельно ранившем учителя, работники школы отзывались как о тихом, замкнутом мальчике. При этом он состоял на учете в полиции и конфликтовал с Олесей Багутой: она не допустила подростка до экзамена из-за плохой успеваемости.