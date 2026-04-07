Жительница Воронежа получила срок за попытку продать «связи в суде» сестре убитого

В Воронеже вынесли приговор женщине, которая пыталась выманить 350 тысяч рублей у своей знакомой, переживающей семейную трагедию. Пользуясь уязвимым состоянием женщины, у которой убили брата, мошенница пообещала за деньги «договориться» с прокуратурой об ужесточении приговора преступнику. Об этом 7 апреля сообщили в областном суде.
По данным дела, в январе 2024 года, узнав о трагедии в семье приятельницы, мошенница решила подзаработать. Она заявила, что имеет «большие связи» в суде и прокуратуре. За крупную сумму она пообещала устроить так, чтобы убийце ужесточили статью, дали максимальный срок и заставили выплатить огромную компенсацию. На самом деле никаких связей у нее не было, а деньги она планировала забрать себе.
Потерпевшая успела передать мошеннице первую часть суммы — 150 000 рублей. Однако позже женщина заподозрила неладное и отказалась отдавать остальное. Обман раскрылся, и дело дошло до суда.
В итоге мошеннице назначили 2,5 года колонии общего режима, однако из-за наличия малолетнего ребенка исполнение наказания отсрочили до его 14-летия. Также осужденную обязали возместить материальный ущерб в размере 144 500 рублей.