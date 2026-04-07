В Альметьевском районе в ДТП с грузовиком погибли два человека

В понедельник, 6 апреля, на 243-м километре трассы «Казань — Оренбург» произошло смертельное ДТП. Авария случилась в границах перекрестка с пересечением второстепенной дороги «Альметьевск — Лениногорск». По предварительным данным, 56-летний водитель автомобиля «Рено Дастер» при выезде на главную дорогу не уступил путь грузовому автомобилю «КАМАЗ».
В результате столкновения двух транспортных средств водитель легковушки и его 56-летняя пассажирка скончались на месте от полученных травм. Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место происшествия выезжал исполняющий обязанности Альметьевского городского прокурора Ринас Ибрагимов. Правоохранительные органы организовали процессуальную проверку, ход которой взят под особый контроль.