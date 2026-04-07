В Прикамье оштрафовали работодателей за нелегальную миграцию на 15 млн рублей

За пределы РФ депортировали 197 иностранных граждан.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае подвели итоги третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Масштабные рейды позволили полиции выявить незаконно находящихся не территории региона иностранных граждан.

В ходе совместных рейдов силовых и надзорных ведомств проверили более 6 тыс. объектов, где чаще всего можно встретить иностранцев. По их результатам составили 711 административных материалов, включая 98 в отношении работодателей. Сумма наложенных штрафов превысила 15 млн руб.

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, также было возбуждено 29 уголовных дел, принято 197 решений о депортации иностранных граждан с территории РФ. Кроме того, правоохранительные органы вынесли 302 представления о запрете въезда в страну, аннулировали 18 патентов.