В Прикамье оштрафовали работодателей за нелегальную миграцию на 15 млн рублей

В Пермском крае подвели итоги третьего этапа оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант». Масштабные рейды позволили полиции выявить незаконно находящихся не территории региона иностранных граждан.
В ходе совместных рейдов силовых и надзорных ведомств проверили более 6 тыс. объектов, где чаще всего можно встретить иностранцев. По их результатам составили 711 административных материалов, включая 98 в отношении работодателей. Сумма наложенных штрафов превысила 15 млн руб.
По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, также было возбуждено 29 уголовных дел, принято 197 решений о депортации иностранных граждан с территории РФ. Кроме того, правоохранительные органы вынесли 302 представления о запрете въезда в страну, аннулировали 18 патентов.