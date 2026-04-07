Троллейбус загорелся в Дзержинске 7 апреля

Спасатели МЧС России справились с возгоранием троллейбуса в городе Дзержинске. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Инцидент случился сегодня утром на Нижегородском шоссе, на территории троллейбусного парка. Огонь повредил внутреннюю обшивку салона транспортного средства. Общая площадь, затронутая пожаром, составила двенадцать квадратных метров. К счастью, обошлось без человеческих жертв.
Для тушения пожара и устранения его последствий были мобилизованы двадцать четыре сотрудника МЧС России, а также задействовано пять единиц специализированной техники.
По предварительным данным, причиной возгорания стала техническая неисправность электрического оборудования троллейбуса.
