Пострадавший при атаке БПЛА на Воронежскую область мужчина находится в реанимации

В результате массированной атаки БПЛА вечером 6 апреля и ночью 7 апреля загорелся склад, расположенный в южной части Воронежской области. Серьезно пострадал 40-летний мужчина. Как уточнили в региональном департаменте здравоохранения, пациент получил ожоги и находится в реанимационном отделении.
Медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. В настоящий момент ему оказывается полный комплекс необходимой медпомощи.
Напомним, накануне вечером губернатор Александр Гусев проинформировал общественность об отражении атаки. Силами ПВО было уничтожено шесть вражеских беспилотников. К утру вторника количество сбитых воздушных целей в районе ЧП возросло до 16. Глава региона также доложил, что открытое горение на складе удалось полностью ликвидировать. Тем не менее, в результате происшествия было повреждено технологическое сооружение завода, что вынудило руководство временно остановить производственный цикл до выяснения всех обстоятельств и восстановления объектов.