Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран атаковал авианосную группу США «Авраам Линкольн»

ТЕГЕРАН, 7 апр — РИА Новости. Иранские военные атаковали американскую авианосную группу «Авраам Линкольн» при помощи крылатых ракет, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР).

Источник: Reuters

«Позиция авианосной группы CVN-72 (“Авраам Линкольн” — ред.) подверглась атаке в Индийском океане, в ходе которой применялись крылатые ракеты большой дальности», — говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.

