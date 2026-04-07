Два человека погибли при пожаре в Суксунском округе

В Суксунском муниципальном округе произошёл трагический пожар, унесший жизни двух человек. Возгорание случилось в частном доме на улице Гагарина в селе Ключи.
Огонь охватил площадь около 90 квадратных метров. На месте работали 14 пожарных и 5 единиц техники, которым удалось ликвидировать возгорание. В ходе тушения сотрудники газодымозащитной службы обнаружили тела двух погибших.
Сейчас специалисты выясняют причины случившегося.
Спасатели напоминают жителям о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы избежать подобных трагедий. В экстренной ситуации следует звонить по номерам 01, 101 или 112.