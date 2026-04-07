Взрывы прогремели на острове Харк

Несколько взрывов прогремело на острове Харк, сообщает Mehr в телеграм-канале. Харк — это главный экспортный хаб Ирана.
Президент США Дональд Трамп угрожал уничтожить нефтяную инфраструктуру на острове Харк, если Иран не откроет Ормузский пролив.
«Американско-сионистский враг совершил несколько нападений на остров Харк, и на острове было слышно несколько взрывов», — говорится в сообщении иранского агентства.
Остров Харк расположен в северной части Персидского залива, примерно в 25−30 км от побережья провинции Бушер, к северо-западу от Ормузского пролива. Его площадь — около 20 кв. км, длина — 8 км, население — примерно 8 тыс. человек.
Харк — это главный экспортный хаб Ирана: через расположенный здесь терминал проходит 90% иранского нефтяного экспорта. Нефть поступает по трубопроводам с крупнейших месторождений, а инфраструктура острова позволяет загружать супертанкеры (из‑за мелководья они не могут подходить к материковому побережью) и хранить до 30 млн барр. сырья. Этот комплекс был создан в 1960‑х годах Национальной иранской нефтяной компанией в партнерстве с американской Amoco; после Исламской революции 1979 года американские активы были национализированы.
В марте Трамп объявил об уничтожении военных объектов на острове Харк, назвав атаку «одной из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока». По его словам, «из соображений приличия» он решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Однако глава Белого дома предупредил, что «если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив», немедленно пересмотрит это решение.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ пригрозил, что в случае атаки на иранскую энергетику «все нефтегазовые объекты региона, в которых заинтересованы США и их союзники, будут охвачены огнем и уничтожены».
The Wall Street Journal писала, что Вашингтон может привлечь морпехов для захвата одного или нескольких островов у южного побережья Ирана, чтобы открыть Ормузский пролив, в том числе Харк. О возможном захвате этого острова сообщал также портал Axios.
7 апреля истекает последняя отсрочка ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, данная американским лидером. 5 апреля Трамп пригрозил разрушить иранские электростанции и мосты, если Ормузский пролив не будет открыт. Как отмечал Axios, для президента настал решающий момент: выполнить угрозу уничтожить иранскую инфраструктуру или снова отсрочить атаку и дать шанс переговорам.