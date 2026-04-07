Взрывы прогремели на острове Харк

Харк — это главный экспортный хаб Ирана: через расположенный здесь терминал проходит 90% иранского нефтяного экспорта. Нефть поступает по трубопроводам с крупнейших месторождений, а инфраструктура острова позволяет загружать супертанкеры (из‑за мелководья они не могут подходить к материковому побережью) и хранить до 30 млн барр. сырья. Этот комплекс был создан в 1960‑х годах Национальной иранской нефтяной компанией в партнерстве с американской Amoco; после Исламской революции 1979 года американские активы были национализированы.