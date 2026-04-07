В усадьбе вице-губернатора Кубани Коробки нашли миллионы долларов и евро

КРАСНОДАР, 7 апр — РИА Новости. Около 4 миллионов долларов, 7 миллионов евро и 31 миллион рублей наличными обнаружены в ходе обыска в усадьбе вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, сообщил представитель Генпрокуратуры на заседании суда, рассматривающего антикоррупционный иск.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

«Прошу приобщить к делу протокол обыска в том самом поместье или усадьбе, как его называют… В ходе обыска на данном объекте было обнаружено порядка 4 миллионов долларов наличными, порядка 7 миллионов евро и 31 миллион рублей», — сообщил представитель Генпрокуратуры.

Ленинский районный суд Краснодара рассматривает исковое заявление Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества, принадлежащего семье Коробки — помимо вице-губернатора ответчиками стали 20 физических и 3 юридических лица.

Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, кадастровая стоимость активов, упомянутых в иске, превышает 10 миллиардов рублей, рыночная — больше в разы.