Заместителя мэра Анапы обвинили в превышении должностных полномочий

В Анапе следствие предъявило обвинения в превышении полномочий заместителю главы администрации курортного города. Как сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю, чиновница распорядилась заключать договоры на охрану в школах и садиках с конкретной организацией ради личной выгоды.

Источник: Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

По данным следствия, еще с ноября 2022 года заммэра неоднократно давала устные указания директорам всех 85 муниципальных образовательных учреждений и просила работать только с одной охранной фирмой.

«Исполнение своих указаний фигурантка контролировала, тем самым устраняя конкуренцию и предоставляя привилегии коммерческой организации на получение прибыли от муниципальных контрактов», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани.

Ущерб казне Анапы, который насчитали следователи, составил 64,8 миллиона рублей.

Фамилию обвиняемой в ведомстве не назвали, однако вопросы образования в курортном городе курирует Наталья Рябоконь. На опубликованном следствием видео, где обвиняемая признает свою вину, также можно ее узнать.

Сейчас специалисты собирают доказательства, а также изучают имущество фигурантки, чтобы наложить на него арест и возместить ущерб.