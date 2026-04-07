Заместителя мэра Анапы обвинили в превышении должностных полномочий

По данным следствия, еще с ноября 2022 года заммэра неоднократно давала устные указания директорам всех 85 муниципальных образовательных учреждений и просила работать только с одной охранной фирмой.
«Исполнение своих указаний фигурантка контролировала, тем самым устраняя конкуренцию и предоставляя привилегии коммерческой организации на получение прибыли от муниципальных контрактов», — отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Кубани.
Ущерб казне Анапы, который насчитали следователи, составил 64,8 миллиона рублей.
Фамилию обвиняемой в ведомстве не назвали, однако вопросы образования в курортном городе курирует Наталья Рябоконь. На опубликованном следствием видео, где обвиняемая признает свою вину, также можно ее узнать.
Сейчас специалисты собирают доказательства, а также изучают имущество фигурантки, чтобы наложить на него арест и возместить ущерб.