Дело соучастника кровавой банды «Матроса» дошло до суда спустя 22 года в Воронеже

Следователи управления СК России по Воронежской области завершили многолетнее расследование в отношении выходца из ближнего зарубежья. Мужчину, которому на момент преступления было 39 лет, обвиняют в вооруженном нападении на пожилую супружескую пару, произошедшем в селе Рогачевка в апреле 2004 года (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ).
Как установлено следствием, фигурант являлся активным членом организованной преступной группы «банда Матроса». Созданная еще в 1998 году, ОПГ терроризировала Воронежскую область: на ее счету убийства, вымогательства, угоны и серия разбойных нападений с использованием огнестрельного и холодного оружия.
Фото — СУ СКР по Воронежской области.
Согласно материалам дела, роковым вечером апреля 2004 года обвиняемый вместе с подельниками разыграл дерзкий сценарий. Злоумышленники, облачившись в маскировочные костюмы и форму милиционера, вооружившись спецсредствами, проникли в дом к пенсионерам.
Чтобы выведать место хранения сбережений, нападавшие связали пожилых людей, после чего подвергли их жестоким избиениям и пыткам. Однако расчет на крупную сумму не оправдался: обыскав жилище, преступники завладели лишь 1500 рублями наличными, а также одеждой и украшениями потерпевших на общую сумму чуть более 32 тысяч рублей.
Пока остальные члены «банды Матроса» были оперативно задержаны и получили длительные тюремные сроки, этому участнику удалось уйти от правосудия. Он спешно покинул территорию России и осел в одной из стран СНГ.
Несмотря на давность событий, следователи заочно предъявили мужчине обвинение, а суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу заочно. Фигурант был объявлен в международный розыск. Хотя, по оперативным данным, он до сих пор находится за пределами РФ, собрана неопровержимая доказательная база.
В ближайшее время уголовное дело направят в суд для рассмотрения по существу.