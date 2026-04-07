Нижегородец погиб при пожаре из-за неосторожного курения

Площадь пожара в пятиэтажке составила 50 квадратных метров.

Источник: Комсомольская правда

При пожаре в пятиэтажном доме в Навашино Нижегородской области погиб мужчина. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Возгорание произошло в квартире на улице Калинина. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, подъезд уже успел наполниться едким дымом, а пламя вовсю хозяйничало в прихожей.

Спасатели действовали оперативно. Семерых жильцов, включая одного ребенка, эвакуировали из задымленного подъезда. Еще двоих человек вывели на свежий воздух с помощью специальных масок для защиты органов дыхания.

Пламя потушили на площади 50 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается.

Спасатели склоняются к версии, что причиной пожара стала неосторожность при курении — сигарета привела к возгоранию и стоила человеку жизни.

Напомним, ранее брошенный в мусоропровод окурок стал причиной массовой эвакуации в Кстове. Из жилого дома спасатели вывели 38 человек, среди которых было восемь детей.