Нижегородец погиб при пожаре из-за неосторожного курения

При пожаре в пятиэтажном доме в Навашино Нижегородской области погиб мужчина. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе регионального МЧС.
Возгорание произошло в квартире на улице Калинина. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, подъезд уже успел наполниться едким дымом, а пламя вовсю хозяйничало в прихожей.
Спасатели действовали оперативно. Семерых жильцов, включая одного ребенка, эвакуировали из задымленного подъезда. Еще двоих человек вывели на свежий воздух с помощью специальных масок для защиты органов дыхания.
Пламя потушили на площади 50 квадратных метров. К сожалению, на месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины. Его личность сейчас устанавливается.
Спасатели склоняются к версии, что причиной пожара стала неосторожность при курении — сигарета привела к возгоранию и стоила человеку жизни.
Напомним, ранее брошенный в мусоропровод окурок стал причиной массовой эвакуации в Кстове. Из жилого дома спасатели вывели 38 человек, среди которых было восемь детей.