Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре грузоперевозчиков уличили в фиктивных сделках на 10 млн рублей

Прокуратура выявила махинации с деньгами со стороны самарских компаний ООО «АСМ» и ООО «Мидгард», которые занимаются грузоперевозками. Сумма незаконных сделок составила десять млн рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Источник: Коммерсантъ

Прокурорская проверка показала, что в 2023 году между двумя организациями был создан фиктивный документооборот. Как установили надзорные органы, компании искусственно имитировали хозяйственные отношения, чтобы обойти требования налогового законодательства. В результате АСМ и «Мидгард» незаконно получили налоговую выгоду — им завысили вычеты по НДС (возмещение налога).

В связи с этим прокуратура оспорила незаконные сделки в региональном арбитраже. Суд солидарно взыскал с обоих юрлиц сумму фиктивно перечисленных денег — свыше десяти млн рублей. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.