«Поступила оперативная информация, что во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко, который помогал спасать детей. Глубокие соболезнования родным и близким нашего товарища, который до последнего был рядом со своими земляками. Вечная память. Родным и близким будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил глава региона.
Замглавы округа на Запорожье погиб, спасая детей при атаке ВСУ на школу
МЕЛИТОПОЛЬ, 7 апреля. /ТАСС/. Заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа погиб, спасая детей в школе Великой Знаменки, которую атаковали Вооруженные силы Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.