Замглавы округа на Запорожье погиб, спасая детей при атаке ВСУ на школу

«Поступила оперативная информация, что во время эвакуации детей из школы в Великой Знаменке погиб заместитель главы Каменско-Днепровского муниципального округа Александр Олегович Резниченко, который помогал спасать детей. Глубокие соболезнования родным и близким нашего товарища, который до последнего был рядом со своими земляками. Вечная память. Родным и близким будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил глава региона.