Нападение на генконсульство Израиля в Стамбуле. Главное

Один из напавших ликвидирован, двое ранены.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Об инциденте
Нападение совершено на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, сообщил телеканал Habert? rk.
По его данным, в районе диппредставительства слышны выстрелы.
Согласно информации телеканала NTV, трое нападавших в камуфляже открыли огонь по генконсульству из автоматического оружия.
Напавшие были вооружены длинноствольным оружием и пистолетами, сообщил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.
Пострадавшие и погибшие
Один из трех напавших на генконсульство Израиля в Стамбуле ликвидирован, двое ранены, информировал Давут Гюль, прибывший к месту ЧП.
Ранее местные СМИ сообщали о ликвидации троих нападавших.
Двое турецких полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство, информировал телеканал NTV со ссылкой на полицию.
Губернатор назвал ранения полицейских легкими.
Расследование
Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование в связи с нападением на генконсульство Израиля, заявил глава Минюста Турции Акын Гюрлек.
В рамках расследования были назначены один заместитель генерального прокурора и два прокурора.
Прокуроры незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к расследованию, сообщил Гюрлек.
Двое из трех совершивших нападение на генеральное консульство являются братьями, их личности установлены, сообщил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.
Один из них состоит в террористической организации религиозной направленности, приводит слова министра телеканал TRT Haber.
Также есть данные о причастности третьего участника к наркобизнесу, сообщил Чифтчи.