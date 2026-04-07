Нападение на генконсульство Израиля в Стамбуле. Главное

Нападение совершено на генеральное консульство Израиля в Стамбуле, сообщил телеканал Haberturk.

Источник: Ibrahim Uzun/CC0

Один из напавших ликвидирован, двое ранены.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Об инциденте

По его данным, в районе диппредставительства слышны выстрелы.

Согласно информации телеканала NTV, трое нападавших в камуфляже открыли огонь по генконсульству из автоматического оружия.

Напавшие были вооружены длинноствольным оружием и пистолетами, сообщил губернатор провинции Стамбул Давут Гюль.

Пострадавшие и погибшие

Один из трех напавших на генконсульство Израиля в Стамбуле ликвидирован, двое ранены, информировал Давут Гюль, прибывший к месту ЧП.

Ранее местные СМИ сообщали о ликвидации троих нападавших.

Двое турецких полицейских получили ранения в результате вооруженного нападения на генеральное консульство, информировал телеканал NTV со ссылкой на полицию.

Губернатор назвал ранения полицейских легкими.

Расследование

Генеральная прокуратура Стамбула начала расследование в связи с нападением на генконсульство Израиля, заявил глава Минюста Турции Акын Гюрлек.

В рамках расследования были назначены один заместитель генерального прокурора и два прокурора.

Прокуроры незамедлительно прибыли на место происшествия и приступили к расследованию, сообщил Гюрлек.

Двое из трех совершивших нападение на генеральное консульство являются братьями, их личности установлены, сообщил глава МВД Турции Мустафа Чифтчи.

Один из них состоит в террористической организации религиозной направленности, приводит слова министра телеканал TRT Haber.

Также есть данные о причастности третьего участника к наркобизнесу, сообщил Чифтчи.