Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонии

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр — РИА Новости Крым. К 6,5 годам лишения свободы приговорили 69-летнего предпринимателя в Севастополе за взятку и приготовлении к даче взятки в особо крупном размере. Мужчина объявлен в международный розыск. Об этом сообщает прокуратура города.

Источник: РИА "Новости"

По информации следствия, в ноябре 2015 года в ходе профилактического мероприятия правоохранительные органы задержали микроавтобус-термофуру, принадлежащий оптовому поставщику продуктов питания. В нем из Бахчисарайского района Крыма на базу в Севастополе перевозился груз замороженной говядины неустановленного качества без ветеринарных сопроводительных документов.

«Незаконно ввезенная продукция была изъята до предоставления документов. Спустя несколько дней представитель указанной фирмы дал взятку в размере 20 тысяч рублей одному из сотрудников правоохранительных органов и предложил выплачивать такую же сумму ежемесячно за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности», — сказано в сообщении.

Сотрудник отказался выполнять незаконные действия, уточнили в прокуратуре. Желая избежать уголовной ответственности за дачу взятки, мужчина предложил за это еще одно незаконное вознаграждение в размере более 1,2 миллиона рублей другому должностному лицу правоохранительных органов, но вновь получил отказ.

«После этого мужчина покинул территорию РФ. В настоящее время он находится в международном розыске», — добавили в сообщении.

В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд назначил виновному 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также суд конфисковал в собственность государства 20 тысяч рублей, переданных в качестве взятки.

Ранее сообщалось, что в Севастополе представителя частной медицинской клиники за попытку взятки должностному лицу из Департамента здравоохранения города оштрафовали на 300 тысяч рублей.

