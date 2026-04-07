Взятка за говядину: в Севастополе оптовик получил 6,5 лет колонии

По информации следствия, в ноябре 2015 года в ходе профилактического мероприятия правоохранительные органы задержали микроавтобус-термофуру, принадлежащий оптовому поставщику продуктов питания. В нем из Бахчисарайского района Крыма на базу в Севастополе перевозился груз замороженной говядины неустановленного качества без ветеринарных сопроводительных документов.
«Незаконно ввезенная продукция была изъята до предоставления документов. Спустя несколько дней представитель указанной фирмы дал взятку в размере 20 тысяч рублей одному из сотрудников правоохранительных органов и предложил выплачивать такую же сумму ежемесячно за покровительство при осуществлении коммерческой деятельности», — сказано в сообщении.
Сотрудник отказался выполнять незаконные действия, уточнили в прокуратуре. Желая избежать уголовной ответственности за дачу взятки, мужчина предложил за это еще одно незаконное вознаграждение в размере более 1,2 миллиона рублей другому должностному лицу правоохранительных органов, но вновь получил отказ.
«После этого мужчина покинул территорию РФ. В настоящее время он находится в международном розыске», — добавили в сообщении.
В отношении него судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Суд назначил виновному 6,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей. Также суд конфисковал в собственность государства 20 тысяч рублей, переданных в качестве взятки.
