Сын пропавшей без вести в тайге Усольцевой выступил с новым заявлением

Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина пропали в конце сентября прошлого года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь. Масштабные поиски с участием более 1,5 тыс. человек, авиации и кинологов не принесли результатов. Следствие рассматривает несчастный случай как основную версию. Поиски планируется возобновить с применением металлоискателей и дронов после полного таяния снега.