Сын пропавшей без вести в тайге Усольцевой выступил с новым заявлением

КРАСНОЯРСК, 7 апреля, ФедералПресс. Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов, бесследно пропавшей в тайге вместе с мужем Сергеем и маленькой дочкой в Красноярском крае, намерен принять участие в возобновлении поисков родственников.

«Конечно, буду!», — цитирует РИА «Новости» Даниила Баталова на вопрос об участии в поисках.

По словам Даниила Баталова, во время первой поисковой операции он ежедневно проходил с волонтёрами до 14 часов и намерен делать это снова, когда поиски продолжат.

Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина пропали в конце сентября прошлого года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка и перестала выходить на связь. Масштабные поиски с участием более 1,5 тыс. человек, авиации и кинологов не принесли результатов. Следствие рассматривает несчастный случай как основную версию. Поиски планируется возобновить с применением металлоискателей и дронов после полного таяния снега.

Фото: ФедералПресс / Вера Романескул.