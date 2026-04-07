Пять населенных пунктов в Минской области остались без электричества

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Электроснабжение нарушено в пяти населенных пунктах в Минской области из-за сильного ветра, об этом сообщили во вторник в РУП «Минскэнерго».

Источник: Sputnik.by

Речь идет о населенных пунктах Матуши, Короневщина, Летешин, Рассветная, Заполье в Клецком районе, отключение произошло сегодня в 11:39. Также нарушено электроснабжение 23 трансформаторных станций.

«Причины отключения — падение деревьев вследствие усиления западного, северо-западного ветра», — рассказали на предприятии.

Энергетики проводят ремонтные работы, задействованы две бригады «Минскэнерго» и три единицы техники, после оперативных переподключений запитаны уже четыре населенных пункта из пяти.

Предприятие принесло извинения потребителям за доставленные неудобства.

Последствия непогоды устраняли сегодня и сотрудники МЧС — в четырех областях спасатели убирали деревья, упавшие на дороги.