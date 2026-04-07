Пять населенных пунктов в Минской области остались без электричества

Речь идет о населенных пунктах Матуши, Короневщина, Летешин, Рассветная, Заполье в Клецком районе, отключение произошло сегодня в 11:39. Также нарушено электроснабжение 23 трансформаторных станций.
«Причины отключения — падение деревьев вследствие усиления западного, северо-западного ветра», — рассказали на предприятии.
Энергетики проводят ремонтные работы, задействованы две бригады «Минскэнерго» и три единицы техники, после оперативных переподключений запитаны уже четыре населенных пункта из пяти.
Предприятие принесло извинения потребителям за доставленные неудобства.
Последствия непогоды устраняли сегодня и сотрудники МЧС — в четырех областях спасатели убирали деревья, упавшие на дороги.