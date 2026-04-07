Педагоги выразили соболезнования родным учительницы, погибшей в Добрянке

Каждый случай уникален, каждая история — это самостоятельная беда, но что общего сегодня в любой школе? Дети, взрослые, окружающая обстановка не слишком отличаются от города к городу в России. Любой работник школы скажет о том, что охрана могла бы работать лучше; любой взрослый заметит, что отделение полиции охраняется в десятки или сотни раз лучше школ и больниц. Общей проблемой можно признать это — охрану — назначить виноватых и двигаться дальше. Но проблема, на мой взгляд, в том, что не только дети, но и взрослые имеют все больше проблем с коммуникацией, а может быть, и с желанием разговаривать.