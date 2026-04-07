Педагоги выразили соболезнования родным учительницы, погибшей в Добрянке

Смерть учительницы добрянской школы № 5 Олеси Багуты от рук ученика отозвалась болью в душах людей. Страшную новость обсуждают сегодня по всей стране. Мы обратились к уральским коллегам погибшего педагога с просьбой прокомментировать случившееся.
Ирина Леонтьевна, директор школы:
— Это кошмар, полный кошмар! Соболезную родным и близким педагога. Учителя абсолютно бесправны сейчас, родителей как будто преднамеренно и отовсюду побуждают жаловаться на школу, а дети прекрасно чувствуют, что им все дозволено.
Но и дети сегодня в школах очень и очень разные. Считаю, что, например, инклюзив — обман под маской человеколюбия. И тем, и другим детям не дает ничего. Тормозит развитие здоровых, демонстрирует ущербность больных им самим и сводит с ума учителей, которые вынуждены метаться от одних к другим, не имея возможности качественно работать. А как быть с таким вот подростком? Нужны коррекционные школы со специалистами-педагогами.
Людмила Игоревна, учитель:
— Учитель абсолютно не защищен. Это, конечно, единичный случай. Но дети сейчас действительно в большинстве своем не хотят учится. Не боятся не учиться. Не стремятся получать глубокие знания. А учителя требуют, хотя и требования сейчас занижены. Вот и конфликты.
Иван Петрович, учитель:
— Это большая трагедия не одной школы и не конкретного города, это большая трагедия для всей страны. Мы все чаще видим в новостях сообщения о похожих случаях — и это очень нехороший знак. Одни могут сказать, что дети решаются на преступные действия под гнетом экзаменов, одноклассников или учителей, другие обвинят вербовщиков, третьи скажут об изменившейся реальности, к которой оказались готовы не все.
Каждый случай уникален, каждая история — это самостоятельная беда, но что общего сегодня в любой школе? Дети, взрослые, окружающая обстановка не слишком отличаются от города к городу в России. Любой работник школы скажет о том, что охрана могла бы работать лучше; любой взрослый заметит, что отделение полиции охраняется в десятки или сотни раз лучше школ и больниц. Общей проблемой можно признать это — охрану — назначить виноватых и двигаться дальше. Но проблема, на мой взгляд, в том, что не только дети, но и взрослые имеют все больше проблем с коммуникацией, а может быть, и с желанием разговаривать.
Сегодня мы словно избегаем обсуждения проблем и побед, только слушаем о них из пассивной позиции. Накал растет, агрессия окружает, жестокость из всех источников, власть силы легитимизируется и даже становится образцом (тем более для подростков), зависимостей в обществе все больше, ценностные ориентиры смещаются, интересы не закрепляются в сознании детей, цена образования искусственно занижается, гуманитарное и социальное уходит на второй, а то и на третий план. Человеку нужен человек: мы должны быть внимательны друг к другу, отзывчивы — не на словах, а на деле уважать друг друга.
После совещаний по следам подобных трагедий или инструктажей по ЧС учителя выходят со страхом. А разве может учитель бояться ученика, ровно, как и ученик не должен бояться своего педагога. Эта комплексная проблема целеполагания, ценностей, кадров, коммуникаций и, конечно, виртуального мира, в котором может стать проще, чем в реальном. Хочу подчеркнуть, что проблема эта не детей и не в детях, а во взаимном уважении, которое не появится по приказу или постановлению.
Жанна Евгеньевна, учитель:
— Безмерно жалко погибшую учительницу. Мои самые искренние соболезнования ее родным, близким, учителям и ученикам школы.
Одна из проблем — организация образования. В нашей стране основное среднее образование (9 классов) считается обязательным. Учителя становятся заложниками системы, так как вынуждены тянуть до 9 класса, а затем до ОГЭ всех учеников: тех, кто учиться не хочет, постоянно нарушает правила поведения в школе, состоит на учете в полиции. Конфликты между классным руководителем и таким учеником, а часто и его родителями, неизбежны.
Как быть? Отказаться от обязанности иметь и давать среднее образование всем детям. Дать возможность вместе с получением паспорта в 14 лет человеку решать, где продолжать образование, или получить профессию и пойти на работу. Создать ремесленные школы для ребят, склонных к физическому труду, имеющих проблемы в освоении основ всех наук, которые сейчас преподаются в школе.
Юрий Биктуганов, ректор Уральского государственного педагогического университета:
— Большая трагедия для семьи, для всей системы образования. Жаль, что многие не понимают, почему это произошло. Мне видится, что главная причина — отсутствие серьезных навыков конструктивного общения у всех участников образовательных отношений. Безусловно, виновный будет наказан по закону. Но необходимо детально разобраться специалистам — психологам, конфликтологам, проанализировать причины. А они часто лежат вне школы — в семье, в области недостатка внимания, эмоциональной отверженности, семейного неблагополучия. Школа часто сталкивается со всем этим, но не всегда может на эти факторы повлиять.
Агрессия подростков — это комплексная проблема семьи, школы, общества. Говорят, что подросток состоял на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав муниципалитета. Субъекты профилактики не могли не видеть его состояния, опасного для окружающих. И все же хочется, чтобы анализ, который предстоит провести, не завершился поиском и наказанием крайних.
На мой взгляд, сталкиваясь с подростковой агрессией учителя, родители действуют интуитивно, часто им не хватает специальных знаний. Эта агрессия могла проявиться и не в школе, и по-другому. Для педагогического университета — подобные страшные истории — это вызов, требующий ответа — корректировки программ обучения, совершенствования имеющихся меток.