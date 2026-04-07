Школьник из Добрянки пройдет психиатрическую экспертизу после убийства учителя

Следственные органы назначили стационарную судебно психиатрическую экспертизу для оценки психического состояния школьника из Добрянки, который напал с ножом и убил классную руководительницу. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.
В Прикамье продолжается расследование уголовных дел об убийстве и халатности. Утром 7 апреля 17-летний ученик одной из школ Добрянки напал на преподавателя с ножом — от полученных ран педагог скончалась в больнице.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего. Для проверки психического состояния подростка назначена психиатрическая экспертиза в стационаре. В рамках дела также проверят работу органов профилактики правонарушений несовершеннолетних и установят причины совершения школьником особо тяжкого преступления.