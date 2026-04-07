Тольяттинец убил знакомого из ревности и получил 8 лет колонии

В июле 2025 года 32-летний житель Тольятти на почве ревности нанес два удара ножом в грудь знакомому, который оказывал знаки внимания его бывшей гражданской жене. От полученных травм тот скончался на месте. Об это сообщает прокуратура Самарской области.