Тольяттинец убил знакомого из ревности и получил 8 лет колонии

В июле 2025 года 32-летний житель Тольятти на почве ревности нанес два удара ножом в грудь знакомому, который оказывал знаки внимания его бывшей гражданской жене. От полученных травм тот скончался на месте. Об это сообщает прокуратура Самарской области.
«Ведомство поддержало государственное обвинение по уголовному делу о убийстве», — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Суд, получив достаточные доказательства, назначил убийце наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.