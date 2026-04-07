В Воронеже 15-летнего подростка обвиняют в поджоге двух иномарок

В Воронеже полицейские задержали 15-летнего юношу, который вместе с приятелем поджог две подержанные иномарки — «ГАЗ-31105» и «Мазда 626», принадлежащие 51-летнему местному жителю. Хулиганы сняли все это на телефон. Информацией поделилась пресс-служба регионального ГУ МВД 7 апреля.
По данным ведомства, пожар парни устроили в ночь на 21 марта на Московском проспекте. Несмотря на то, что машины и до этого имели плачевный вид (отсутствовало остекление, а на кузовах виднелись вмятины), подростки решили довести дело до полного уничтожения.
Горючее они нашли прямо на месте — в багажнике одного из авто стояла канистра с бензином.
Подростки распределили роли и поочередно обливали кузова машин бензином, пока напарник фиксировал все на видео. После того как они поменялись местами и запечатлели свои действия, автомобили были подожжены.
Оперативникам удалось вычислить одного из участников по камерам видеонаблюдения. Задержанный 15-летний парень уже дал признательные показания, списав агрессивное поведение на выпитый алкоголь. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, а полиция устанавливает личность его соучастника.