Готовил обед: мужчина получил ножевое ранение в живот в Горках

Инцидент произошел в Горках.
По данным ведомства, 34-летний мужчина после употребления спиртного дома решил приготовить еду и стал ножом резать замороженную печень.
Нож соскользнул и ударил его в живот справа. Началось кровотечение. Скорую помощь вызвала пострадавшему мать.
В больнице пациента прооперировали. Две недели он находился под наблюдением врачей.
Судмедэкспертиза показала, что у пострадавшего была ссадина и колото-резаная рана передней брюшной стенки, проникающая в брюшную полость с повреждением тонкого кишечника, которые относятся к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни.