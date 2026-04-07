Готовил обед: мужчина получил ножевое ранение в живот в Горках

МИНСК, 7 апр — Sputnik. Нетрезвый мужчина по неосторожности причинил себе проникающее ранение, об этом случае рассказали в ГКСЭ.

Источник: ГКСЭ

Инцидент произошел в Горках.

По данным ведомства, 34-летний мужчина после употребления спиртного дома решил приготовить еду и стал ножом резать замороженную печень.

Нож соскользнул и ударил его в живот справа. Началось кровотечение. Скорую помощь вызвала пострадавшему мать.

В больнице пациента прооперировали. Две недели он находился под наблюдением врачей.

Судмедэкспертиза показала, что у пострадавшего была ссадина и колото-резаная рана передней брюшной стенки, проникающая в брюшную полость с повреждением тонкого кишечника, которые относятся к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни.