Юрист Борисов: Пермскому школьнику грозит до 10 лет за убийство учительницы

Подозреваемому в убийстве учителя в Пермском крае грозит не более 10 лет лишения свободы, рассказал «РГ» директор юридической компании «Центр Права» Антон Борисов.
По факту ЧП в школе в Добрянке возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Однако несовершеннолетним такие сроки по закону не дают.
«Ввиду возраста школьника будет применена часть 6 статьи 88 УК РФ, — отметил наш собеседник. — По ней максимальное наказание — 10 лет лишения свободы».
Также юрист добавил, что во всех тонкостях дела предстоит сначала разобраться следствию, после чего судом будут устанавливаться смягчающие и отягчающие обстоятельства и выноситься приговор по делу.
Напомним, жертвой вооруженного школьника стала лауреат конкурса «Учитель года» Олеся Багута. Ученики и коллеги отзываются о ней как о доброжелательном человеке и настоящем профессионале.
Напавший на нее мальчик считался тихим и замкнутым, при этом он состоял на учете в полиции. По одной из версий, парень мог отомстить учителю за недопуск на ЕГЭ из-за плохой успеваемости.