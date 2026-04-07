Троллейбус вспыхнул в депо в Дзержинске

Причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 7 апреля, в Дзержинске Нижегородской области на территории троллейбусного депо загорелся общественный транспорт. Обошлось без пострадавших, однако салон машины серьезно выгорел.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, ЧП случилось на Нижегородском шоссе. Огонь распространился по внутренней отделке троллейбуса, охватив площадь в 12 «квадратов». На место выехали 24 спасателя и пять пожарных машин, которым удалось потушить пламя.

Специалисты МЧС уже назвали предварительную причину происшествия. Скорее всего, подвела техника: в троллейбусе было неисправное электрооборудование.

Напомним, ранее при пожаре в пятиэтажном доме в Навашине погиб мужчина. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.