Директора Емельяновского детдома отправили в СИЗО

7 апреля директора детского дома Емельяновского округа заключили под стражу за фиктивное трудоустройство медсестры и хищение из бюджета 440 тысяч рублей. Напомним, что она попала под уголовное дело накануне.
По версии прокуратуры Красноярского края, в июне 2025 года директор оформила на работу липовую медсестру по совместительству на полставки. На деле та ни разу не появилась в учреждении.
Кроме того, в 2024 году подозреваемая получила через посредника 165 тысяч рублей за покровительство и лоббирование интересов бизнесмена — поставщика одежды для детей-сирот.
В СИЗО женщина будет находится два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
