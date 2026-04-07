Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Директора Емельяновского детдома отправили в СИЗО

В Красноярском крае директора детского дома заключили под стражу за взятку и фиктивное трудоустройство.

7 апреля директора детского дома Емельяновского округа заключили под стражу за фиктивное трудоустройство медсестры и хищение из бюджета 440 тысяч рублей. Напомним, что она попала под уголовное дело накануне.

По версии прокуратуры Красноярского края, в июне 2025 года директор оформила на работу липовую медсестру по совместительству на полставки. На деле та ни разу не появилась в учреждении.

Кроме того, в 2024 году подозреваемая получила через посредника 165 тысяч рублей за покровительство и лоббирование интересов бизнесмена — поставщика одежды для детей-сирот.

В СИЗО женщина будет находится два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы писали, что в краевом центре осудили двух жителей соседнего региона за кражу пяти миллионов рублей из припаркованного автомобиля.