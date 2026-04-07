Житель Черняховского района получил срок за госизмену и подготовку теракта

В 2024 году подсудимый по заданию представителя ВСУ согласился совершить в Калининградской области теракт. Он произвел фотосъемку предполагаемого объекта, оценку его защиты и передал информацию вражеской стороне. После этого он получил от соучастников самодельное взрывное устройство для исполнения теракта. Преступные действия злоумышленника были пресечены сотрудниками УФСБ. В ходе обыска в его жилище обнаружили порох и боеприпасы к огнестрельному оружию.