Под Воронежем 41-летний водитель грузовика попал в больницу после опрокидывания в кювет

Утром вторника, 7 апреля, на автодороге в Хохольском районе между селами Еманча и Дмитриевка в ДТП пострадал 41-летний мужчина. Водитель грузового автомобиля «ГАЗ Соболь» не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась. Пострадавшего с травмами экстренно доставили в Воронежскую больницу (БСМП № 1). Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного МЧС в 10:11. Спасатели работали на участке трассы для сбора оперативной информации и обеспечения безопасности на месте аварии.
На данный момент сотрудники ведомств выясняют точные причины, по которым водитель потерял контроль над транспортным средством.