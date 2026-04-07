Минпросвещения РФ направило в Пермский край специальную комиссию

Напомним, утром 7 апреля на крыльце одной из школ Добрянки ученик девятого класса нанес учительнице русского языка и литературы ножевые ранения, от которых педагог скончалась в больнице. Следственным управлением СК России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям 105 «Убийство» и 293 «Халатность» УК РФ. Для проверки психического состояния подростка назначена стационарная судебно психиатрическая экспертиза.