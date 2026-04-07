Минпросвещения РФ направило в Пермский край специальную комиссию

Согласно распоряжению министра просвещения России Сергея Кравцова в Пермский край направлена специальная комиссия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РФ.
Федеральное министерство оперативно отправило в Пермский край специальную комиссию для проведения экспертно аналитической работы и оказания психолого педагогической поддержки обучающимся, их родителям и педагогам школы, — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, утром 7 апреля на крыльце одной из школ Добрянки ученик девятого класса нанес учительнице русского языка и литературы ножевые ранения, от которых педагог скончалась в больнице. Следственным управлением СК России по Пермскому краю возбуждены уголовные дела по статьям 105 «Убийство» и 293 «Халатность» УК РФ. Для проверки психического состояния подростка назначена стационарная судебно психиатрическая экспертиза.