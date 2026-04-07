Генпрокуратура РФ в суде потребовала уволить вице-губернатора Кубани Коробку

Кроме того, среди требований Генпрокуратуры изъятие движимого имущества, средств со счетов и из банковских ячеек у ряда лиц, связанных с вице-губернатором.
«Увольнение с должности вице-губернатора Андрея Николаевича Коробки в связи с утратой доверия», — отметил представитель ведомства.
Кроме того, озвучено требование лишения депутатских мандатов Динского района трех человек, включая председателя районного Совета депутатов Юрия Ильченко.
Сейчас Андрей Коробка находится в суде в наручниках, пока в заседании объявлен перерыв.
Ранее сообщалось, что 7 апреля проходит заседание суда, который рассматривает гражданский иск против вице-губернатора Кубани Андрея Коробки и еще 23 аффилированных с ним лиц. В ходе заседания выяснилось, что против чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Также стало известно, что при обысках в поместье мужчины обнаружили миллионы евро, долларов и рублей наличными.