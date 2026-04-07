Генпрокуратура РФ в суде потребовала уволить вице-губернатора Кубани Коробку

Ранее сообщалось, что 7 апреля проходит заседание суда, который рассматривает гражданский иск против вице-губернатора Кубани Андрея Коробки и еще 23 аффилированных с ним лиц. В ходе заседания выяснилось, что против чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Также стало известно, что при обысках в поместье мужчины обнаружили миллионы евро, долларов и рублей наличными.