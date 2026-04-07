Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокуратура РФ в суде потребовала уволить вице-губернатора Кубани Коробку

Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации в ходе заседания Ленинского районного суда Краснодара, где рассматривают дело против вице-губернатора Кубани Андрея Коробки и аффилированных с ним лиц, уточнили свои исковые требования. Среди них увольнение чиновника с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Об этом сообщает корреспондент «РГ» из зала суда.

Источник: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Кроме того, среди требований Генпрокуратуры изъятие движимого имущества, средств со счетов и из банковских ячеек у ряда лиц, связанных с вице-губернатором.

«Увольнение с должности вице-губернатора Андрея Николаевича Коробки в связи с утратой доверия», — отметил представитель ведомства.

Кроме того, озвучено требование лишения депутатских мандатов Динского района трех человек, включая председателя районного Совета депутатов Юрия Ильченко.

Сейчас Андрей Коробка находится в суде в наручниках, пока в заседании объявлен перерыв.

Ранее сообщалось, что 7 апреля проходит заседание суда, который рассматривает гражданский иск против вице-губернатора Кубани Андрея Коробки и еще 23 аффилированных с ним лиц. В ходе заседания выяснилось, что против чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Также стало известно, что при обысках в поместье мужчины обнаружили миллионы евро, долларов и рублей наличными.