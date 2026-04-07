ТАСС: судья из Краснодара незаконно вернула имущество преступным авторитетам

Ответчики оспорили меры в кассации и, как утверждают правоохранители, прибегли к непроцессуальному воздействию на судей Четвертого кассационного суда. По версии следствия, председатель судебной коллегии по гражданским делам Ольга Борисова и советник председателя А. А. Мамай вступили в неформальные контакты с обвиняемыми. В результате кассационным определением от 15 августа 2025 года были отменены обеспечительные меры, наложенные ранее Горячеключевским судом, включая арест гостиницы «Кроун Плаза» (бывшая «Интурист») в центре Краснодара стоимостью 10 млрд руб.