В МЧС 6 апреля поступило сообщение о возгорании сена на территории частного домовладения в Красногвардейском районе. К месту происшествия прибыли сотрудники шестого пожарно спасательного отряда совместно с добровольной пожарной командой. Огнеборцы оперативно потушили возгорание и не дали пламени перекинуться на соседние постройки.
Виновником возгорания оказался 10 летний мальчик: он нашёл спички на старой кухне и из любопытства поджёг солому, сообщили в МЧС. Испугавшись, ребёнок сразу рассказал всё матери, а его отец вызвал пожарных. С семьёй провели беседу о правилах пожарной безопасности.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.