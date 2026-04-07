Житель Красноярского края зарезал женщину из ревности

В городе Иланский мужчина подозревается в убийстве женщины.

Источник: Комсомольская правда

В городе Иланский местный житель из ревности зарезал женщину. По версии Следственного комитета Красноярского края, конфликт между парой вспыхнул в ночь на 5 апреля 2026 года в квартире на улице 30 лет Победы.

Тогда 46-летняя горожанка приревновала партнера. В ходе ссоры подозреваемый взял нож и ударил подругу в грудь. От полученных травм она скончалась на месте.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас 58-летний мужчина находится под стражей.

Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства случившегося.