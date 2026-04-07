Директор молокозавода в Татарстане задолжал сотрудникам 7,5 миллиона рублей

Прокуратура Бугульмы выявила грубые нарушения трудового законодательства на местном молочном комбинате. Проверка показала, что руководитель предприятия на протяжении почти года — с июня 2025-го по апрель 2026-го — не выплачивал сотрудникам заработанные деньги, хотя фирма продолжала работать и получать прибыль. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Долг перед 63 работниками перевалил за семь с половиной миллионов рублей. При этом, как установили надзорные органы, у директора была реальная возможность рассчитаться с людьми, однако полученные средства он направлял на другие хозяйственные нужды, оставляя подчиненных без денег.
Городская прокуратура внесла руководителю представление и направила в суд 32 иска с требованием погасить задолженность. Кроме того, собранные материалы передали в следственные органы для решения вопроса об уголовной ответственности.
В итоге в отношении директора комбината возбуждено дело по второй части статьи 145.1 УК РФ — полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев. Ситуация с погашением долгов перед рабочими остаётся на строгом контроле прокуратуры.