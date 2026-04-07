Воронежские врачи спасли ребенка, проглотившего 20-сантиметровую цепочку

В Воронеже хирурги Областной детской клинической больницы № 2 успешно прооперировали ребенка, в организме которого застряло массивное украшение — 20-сантиметровая цепочка. Предмет не смог выйти сам и затаился в аппендиксе, создав угрозу жизни. Сейчас маленький пациент в порядке и готовится к выписке. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 7 апреля.