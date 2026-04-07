Воронежские врачи спасли ребенка, проглотившего 20-сантиметровую цепочку

У младшеклассника могло начаться воспаление.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже хирурги Областной детской клинической больницы № 2 успешно прооперировали ребенка, в организме которого застряло массивное украшение — 20-сантиметровая цепочка. Предмет не смог выйти сам и затаился в аппендиксе, создав угрозу жизни. Сейчас маленький пациент в порядке и готовится к выписке. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава 7 апреля.

Родители младшеклассника обратились в больницу сразу после инцидента. Врачи четыре дня наблюдали за ребенком, надеясь, что цепочка выйдет естественным путем. Однако рентген показал, что инородное тело «замерло» внизу живота. Возник риск перфорации (отверстия) в кишечнике и опасного воспаления брюшины при попадании кишечного содержимого — перитонита. Чтобы спасти жизнь школьнику, медики назначили экстренную операцию.

Сначала врачи осмотрели кишечник изнутри с помощью эндоскопа (колоноскопия), но ничего не нашли. Тогда хирурги провели полноценную ревизию брюшной полости. Оказалось, что длинная цепочка целиком поместилась внутри аппендикса. Врачи аккуратно извлекли украшение через просвет аппендикса, а сам отросток удалили.